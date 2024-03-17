دمياط تكثف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، بالعديد من الحملات التموينية بمختلف أرجاء المحافظة لضبط المخالفات بالمخابز البلدية والأسواق، وذلك علي مستوي كافة الإدارات التموينية بنطاق المحافظة واسفرت تلك الحملات عن تحرير 35 محضر منها عدد 2 محضر نقص وزن مخابز و2 خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد من الأكياس السوداء و15 محضر عدم إعلان أسعار وعدد 9محاضر عدم وجود شهادة صحية و5 محاضر عرض لحوم مكشوفة.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر تجميع عدد 5 شيكارة بمخبز بلدي وتم التحفظ عليهم بمطحن شرق الدلتا

بالاضافه انه تم التاكد من موازين شكائر الدقيق المنتج من مطحن شرق الدلتا، وذلك بالاشتراك مع لجنة متابعة المحافظة والصحة والطب البيطرى وسلامة الغذاء وحماية المستهلك، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.