علي جمعة يكشف حقيقة الجن العاشق (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حقيقة الجن العاشق، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها الجن العاشق، ده خيال تصوره الناس، لما واحدة يكون عندها حالة نفسية ومش عاوزه تتجوز تلاقيهم يقولك دى عليها جن عاشق وده كلام فاضي".

وأضاف خلال برنامج "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الأحد: "مفيش حاجة فى الشريعة بتقول في جن عاشق، ده خيال ناس لحالة نفسية تحتاج إلى العلاج".

الجن يتكاثر مثلنا ولا يدفن بعد الموت

وأشار إلى أن الجن يتكاثر مثل البشر، ويتزاوج، وعنده ذرية، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ".

أما حول مكان دفن الجن بعد الموت قال: “الجن بعد ما يموت يتبخر، لأن جسمه من نار”.

وأشار إلى أن تسخير الجن حرام حتى لو كان في أعمال بناء مسجد، موضحًا أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يرى الجن على هيئته التى خلقها الله عليها، موضحًا أن البعض صوره على أنه عنده قرون ولسان طويل وهذا غير صحيح.

وأوضح: “الإمام الشافعى يقول من ادعى أنه رأى الجن على خلقته ردت شهادته أمام القاضى لأنه كاذب، وعنده خلل فى دماغه”، مؤكدًا: "فى طرق استجلاب الجن بحيث الاتصال به وممكن أكلمه ويكلمني لكن لا يمكن أشوفه، ممكن تستجلب جن وتقوله مزنوق فى ١٠٠ الف جنيه فيروح يسرقهم ويجيبهم، طيب ما فعلته حرام، لأنى أخرجت الجن من خلقته التى خلقه الله من أجلها".