اقبال كثيف للمواطنين الروس على الانتخابات الرئاسية 2024 بالغردقة

شهد مقر القنصلية الروسية بالغردقة، اقبال كثيف للمواطنين الروس للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت القنصلية الروسية بالغردقة قد فتحت أبوابها، اليوم الأحد، فى الساعة الثامنة صباحا و تستمر حتى الثامنة مساء لاستقبال المواطنين الروس المقيمين بالغردقة، والزائرين بالقرى السياحية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية وتستمر الانتخابات لمدة يوم واحد بالغردقة بينما بدأت الانتخابات فى روسيا يوم الجمعة 15مارس وحتى اليوم الأحد 17مارس.

وتوافد منذ الصباح العديد من السائحين الروس على مقر القنصلية الروسية بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

وكانت القنصلية الروسية بالغردقة قد أعلنت انتهاء كافة الاستعدادات النهائية، لاستقبال الراغبين في التصويت، في الانتخابات الروسية 2024، من أبناء الجالية الروسية المقيمين في محافظة البحر الأحمر.

ومن جانبه قال القنصل العام الروسي بالغردقة بالغردقة، فيكتور فورباييف، إنه ليس لديه حصر باعداد الناخبين داخل مدينة الغردقة، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 20الى 25الف روسى مقيمين بالغردقة

وتوقع القنصل الروسي بالغردقة، إقبال كبير من المواطنين الروس الموجودين بالغردقة، خلال عملية الاقتراع، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة في محافظة البحر الأحمر، لإجراء عملية الانتخابات الرئاسية الروسية في أجواء هادئة تتيح لكل مواطن روسي موجود في البحر الأحمر، أن يدلي بصوته

وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثامنة في البلاد وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، فستجري جولة ثانية بعد ثلاثة أسابيع في 7 أبريل4 202 ويتم تنصيب الفائز في 7 مايو 2024.

هذا ويتنافس فىى الانتخابات الرئاسية 2024 4 مرشحين هم

فلاديمير بوتين.. المرشح المستقل والرئيس الحالى

ليونيد سلوتسكي.. مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي

نيكولاي خاريتونوف.. مرشح الحزب الشيوعي

فلاديسلاف دافانكوف.. مرشح حزب "الناس الجدد"