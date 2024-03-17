وائل الفشنى والتنورة التراثية في واؤلافتتاح ليالى الأوبرا الرمضانية

تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجها الرمضانى على المسرح المكشوف والذى يبدا فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وتشمل الامسية فقرة فنية فى ساحة الاوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدمها فرقة التنورة التراثية وتضم عدد من اللوحات الفنية الفلكلورية .

بعدها يقدم المنشد وائل الفشني، نخبة مختارة من الابتهالات والاناشيد التى تعكس اجواء الشهر المعظم الى جانب عدد من أعماله الخاصة منها سافر حبيبى ، عم غريب ، مولاى ، يا هلال رمضان ، أدعوك ، المسك فاح وغيرها .

جدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية اعدت برنامجا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم يضم مجموعة من الامسيات الفنية والليالى العربية والاسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة فى مصر .

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.