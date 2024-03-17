الغندور يستقبل وفد من منظمة الصحة العالمية

استقبل اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، وفد من منظمه الصحه العالميه برئاسه الدكتورة حنان بلخي،المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،اثناء وصولها الى مدينه العريش على متن طائره خاصه هبطت في مطار العريش الدولي،في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،الدكتور طارق شوكه وكيل وزاره الصحة بالمحافظة،وممثلي الهلال الأحمر المصري.



واستعرض الغندور الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وارسالها الى قطاع غزه فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصريه.

بدورها ثمنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إستجابة الحكومة المصرية للأزمة في غزة ،مشيرة إلي قيام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم والمساعدة لسكان غزة،علاوة على ذلك تعتزم المنظمة تقديم المساعدة للمجتمع المضيف في سيناء.

وأشارت إلي أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مع التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للسكان المتضررين.

ويقوم وفد الصحة العالمية بزيارة مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري والمنظمة في حي السبيل، وزيارة معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.