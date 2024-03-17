الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يعاين حريق مجمع البنوك بالتجمع الخامس

بوابة الوفد الإلكترونية

توجهت قيادات مديرية أمن القاهرة  منذ قليل  لمعاينة موقع حريق مول تجاري بمجمع البنوك في التجمع الخامس.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإنهاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للمباني المجاورة.

وكان قد اندلع حريق في مول تجاري شهير بمنطقة تجمع البنوك بشارع التسعين بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد.

تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق كبير في مول تجاري بمنطقة تجمع البنوك في التجمع الخامس.
وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري أعمال السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

ويقوم رجال الحماية المدنية بجهود مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة بنطاق الحريق.

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