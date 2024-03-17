الأمن يعاين حريق مجمع البنوك بالتجمع الخامس

توجهت قيادات مديرية أمن القاهرة منذ قليل لمعاينة موقع حريق مول تجاري بمجمع البنوك في التجمع الخامس.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإنهاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للمباني المجاورة.

وكان قد اندلع حريق في مول تجاري شهير بمنطقة تجمع البنوك بشارع التسعين بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد.

تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق كبير في مول تجاري بمنطقة تجمع البنوك في التجمع الخامس.

وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري أعمال السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

ويقوم رجال الحماية المدنية بجهود مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة بنطاق الحريق.