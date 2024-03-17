الأوقاف تعقد لقاء الناشئة والطفل بجميع المكتبات بالمديريات الإقليمية خلال رمضان

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، ندوات الناشئة والأطفال بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية.

وقد أكد أولياء الأمور أن الأنشطة الدينية والثقافية المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف إيمانًا منها بحق الأطفال في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على الأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع المرحلة العمرية ، وتعتبر هذه الندوات بمثابة إشعاع علمي ومعرفي وثقافي للأطفال والناشئة.

انعقاد ملتقى الفكر للواعظات

بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها

تحت عنوان "فروض الكفايات"

وكانت أقامت وزارة الأوقاف، أمس السبت، سادس فعاليات ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، الذي تنظمه الوزارة يوميًّا عقب صلاة الظهر، بعنوان: "فروض الكفايات"، وذلك بحضور الواعظة دينا محمد حسن الجدامي، والواعظة رابحة صلاح الدين مصطفى سالم بوزارة الأوقاف، والواعظة أماني حسن محمد حسن بالأزهر الشريف.

وخلال اللقاء أكدت الواعظات أن فرض الكفاية هو كل أمر مهم يقصد في الشرع تحصيله على جهة الإلزام، من غير تعيين فاعله، فيثاب فاعله، وإذا تركه الجميع أثموا، وإذا فعله البعض كفى، كما أكدن أن من فروض الكفايات التكافل الاجتماعي وقضاء حوائج الناس، وأن ديننا لا يعرف الأنانية ولا السلبية ولا الاستغلال ولا الاحتكار، ويدعو إلى التآخي والتحابب.

واستشهدت الواعظات بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بينَما نحنُ في سفرٍ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء رجُلٌ على راحلتِه قال: فجعَل يضرِبُ يمينًا وشِمالًا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن كان معه فضلُ ظَهرٍ فلْيعُدْ به على مَن لا ظهرَ له ومَن كان معه فضلُ زادٍ فلْيعُدْ به على مَن لا زادَ له"، فذكَر مِن أصنافِ المالِ ما ذكَر حتَّى رأَيْنا أنْ لا حقَّ لأحدٍ منَّا في فضل.



تسليم ٦ طن لحوم من الأوقاف المصرية لأهالي غزة من صكوك الإطعام

في سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن تسليم دفعة جديدة عبارة عن ٦ طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.

أوضحت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة ٧٠ طنًا من لحوم الإطعام و ٣٢٠ طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

وتواصل وزارة الأوقاف المصرية جهودها في مساعدة أهالي غزة في ضوء خطة وجهود الدولة المصرية في ذلك.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية تخصص جانبًا من متحصلات صكوك الإطعام لأهالي غزة عجل الله تعالى برفع الكرب عنهم يا رب.