مصرع عريس سقط من الطابق الـ13 بالإسكندرية

الأمن يكثف لكشف الغموض..

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 من شقة سكنية بمنطقة محرم بك، فيما توصلت التحريات المبدئية إلى أن المتوفى متزوج مند عدة ايام عريس جديد

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن قد تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد تلقيه إخطارًا من مستشفى خاص بوصول شاب مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم،ونزيف في المخ، وتوفى فور وصوله.

على الفور توجه إلى المستشفى، مأمور وضباط القسم،وتبين من الفحص والمعاينة،وجود جثة (ابراهيم.ع.أ) 30 سنة، مقيم بشارع عرفان ،دائرة قسم شرطة محرم بك. وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور متعددة بجميع انحاء الجسم والجمجمة.

وأفاد التقرير الطبى للمستشفى بشأن الحالة أن المتوفى،وصل إلى المستسفى بالحالة التي عليها ويعانى نزيف في المخ نتيجة السقوط من أعلى،وعلى الفور جرى إدخاله غرفة العناية المركزة لإسعافه،إلا أنه توفى.

وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن المتوفى متزوج حديثا وكان يقوم بتركيب تندة بشرفة الشقة سكنه بالطابق 13، فأختل توازنه وسقط بمنور العقار،ما ادى لإصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، وجرى نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولكنه توفى.

تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق . ،وامر المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية،بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على المتوفى لبيان سبب الوفاة،سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وإستدعاء اهلية المتوفى لسؤالهم.