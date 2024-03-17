«ڤودافون بيزنس» تقدم حلولها الرقمية لمصر للطيران وتتيح خدمات الرعاية الصحية عن بُعد على رحلاتها

دكتور أيمن صلاح: تنفيذ أنظمة (HIS) بمستشفى مصر للطيران فى إطار خطة التحول الرقمى لتقديم خدمة صحية متطورة

أعلنت ڤودافون بيزنس - أكبر مزود للحلول الرقمية فى مصر- عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران للمساهمة فى تعزيز التحول الرقمى لخدمات الرعاية الصحية التى تقدمها مستشفى مصر للطيران، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد على متن رحلاتها، وذلك اعتمادًا على الحلول الرقمية المتطورة للشركة، يمثل هذا المشروع إنجازاً جديداً لڤودافون بيزنس يعمل على تعزيز مكانتها كشريك رقمى لتوفير حلول متكاملة لمنظومة الرعاية الصحية فى القطاعين العام والخاص.

قام بتوقيع البروتوكول كل من محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال لشركة ڤودافون مصر، والدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وذلك بحضور محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس ياسر محمد عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجموعة العمل المنفذة للمشروع من كلا الطرفين.

تعمل الحلول المبتكرة التى تقدمها ڤودافون بيزنس على توفير منظومة رقمية متكاملة لمستشفى مصر للطيران الرئيسى، بالإضافة لعيادتيْن تابعتين، والتى تضم أكثر من 350 سريرًا، تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين بالإضافة للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والجهات المتعاقدة مع المستشفى، ويهدف مشروع ميكنة العمل بالمستشفى إلى تعزيز تجربة المرضى وتمكين طاقمها من تقديم مستويات أفضل من الرعاية، كما تقدم ڤودافون بيزنس من خلال هذا التعاون خدمات الرعاية الصحية عن بُعد على متن جميع رحلات طائرات مصر للطيران بشكل فورى لجميع الركاب.

وتتضمن خطة الميكنة والتحول الرقمى للمستشفى توفير ونشر مجموعة من الحلول المتطورة، التى تعمل على خلق نظام رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية، سيتم تنفيذ أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) ونظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لتسهيل إدارة البيانات والاتصالات بشكلٍ سلس، وسيتم إنشاء بيئة سحابية آمنة مخصصة للرعاية الصحية لضمان أداء مثالى وحماية عالية للبيانات الشخصية، يعمل المشروع على إدارة كافة أنشطة المستشفى من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم، والربط بين كافة أقسام المستشفى ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والإحصائيات التى تُسهم فى عملية البحث العملى وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التى تستلزمها أبحاثهم العلمية مع مراعاة حماية خصوصية بيانات المواطنين.

وفى إطار البروتوكول سيحصل فريق العاملين فى المستشفى على دورات تدريبية واستشارات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، والتعرف على طريقة عمل النظم الرقمية الجديدة، مع رفع مستوى وإمكانيات تكنولوجية متابعة الحالات وتقديم الخدمات لتحسين إمكانية وصول المرضى لخدمات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم ڤودافون بيزنس خدمات الدعم الفنى لضمان سير العمل بسلاسة ودون انقطاع.

دكتور أيمن صلاح

من جانبه أشاد الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بالخدمات الطبية بالشراكة مع ڤودافون مصر لتطبيق أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) فى مستشفى مصر للطيران وأشار بأن المشروع يدخل فى إطار خطة التحول الرقمى التى تنتهجها الشركة فى جميع النظم العاملة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، كما أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة صحية متطورة لجميع العاملين والمواطنين المترددين على المستشفى من خلال تشغيل أفضل النظم العالمية لإدارة المستشفيات.

يأتى هذا التعاون تأكيدًا على أهمية التحول الرقمى فى قطاع حيوى مثل قطاع الرعاية الصحية، وذلك لما له من تأثير واسع على المصريين ومنهم المرضى الذين سيحصلون على تجربة أكثر سهولة مع تقليل أوقات الانتظار، أما الفريق الطبى سيحصل على رؤية شاملة لسجلات المرضى والاستفادة من قواعد بيانات شاملة وواضحة لتفاعلات الأدوية الأفضل فى المجال، بالإضافة إلى تمكين المستشفى من تحقيق وفر فى التكاليف وتحسين تحصيل الإيرادات، والاستخدام الأمثل للأدوية والحد من الاعتماد على الأوراق مما ينتج عنه تحسين كفاءة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بجوده تتماشى مع المبادرات الوطنية للرعاية الصحية.