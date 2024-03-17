يخوض فريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، مباراة أمام نظيره مونبلييه، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين على ستاد دي لا موسون ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مونبلييه



في حراسة المرمى : دوناروما.

في خط الدفاع : أشرف – دانيليو – بيرالدو - لوكاس.

في خط الوسط : إيرمي – مانويل – رويز.

في الهجوم : ديمبلي – مبابي – برادلي.

تشكيل مونبلييه المتوقع أمام باريس سان جيرمان



في حراسة المرمى : بنجامين.

في خط الدفاع : سيلا – أبو بكر كوياتيه – بشير - إينزو.

في خط الوسط : جوردان – جوريس - سافينير.

في خط الهجوم : نور الدين – موسى التعمري – آدامز.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

وتنطلق صافرة مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومونبلييه في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 4.



