حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

من جانبه ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر اشغال طريق، خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع حى وسط المدينة، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، نفذ مركز ومدينة المنيا ، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة ، من الشوارع والميادين على مستوى المدينة ، بالتنسيق مع قسم الإعلانات و الكهرباء ، والإنارة العامة ، والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 15 إعلانا غير مرخص ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تم تحرير 20 محضر إشغال بشارعى بورسعيد و الشوانى، خلال حملة اشغالات لضبط شوارع المدينة ، و تيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و المركبات ، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، حملة مكبرة لازالة الإشغالات بشوارع المدينة، اسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال ، و24 غرامة فورية ، و7 حالات إزالة فورية .