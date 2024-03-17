الشرقية: الهدف من إقامة معارض «أهلاً رمضان» تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

لإحكام الرقابة والسيطرة على معارض اهلاً رمضان، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الرقابية على معارض اهلاً رمضان بصفه يومية، للتأكد من التزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المحددة، والتأكد من صلاحية المنتجات للإستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محافظ الشرقية: إن الهدف من إقامة معارض أهلاً رمضان تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين؛ بعرض السلع الغذائية والاستهلاكية أمام المواطنين بأسعار مناسبة لسد إحتياجاتهم.

وتوجه المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق ومدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز، لتفقد سير العمل بمعرض (أهلاً رمضان) المُقام بجوار مجلس مدينة الحسينية، حيث يوجد بالمعرض جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة، وشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع.

وتفقد المحاسب معاذ محمد ناصف رئيس مدينة صان الحجر معرض "أهلًا رمضان" بمدينة صان الحجر المقام لطرح السلع بأسعار مخفضة عن السوق، يتضمن المعرض مختلف المنتجات والسلع الغذائية بالإضافة إلى اللحوم البلدية.