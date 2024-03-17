عاجل
مصر تطالب مجلس الأمن بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مصر تطالب إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان غزة مصر تدين مواصلة الإعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل في غزة
الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بايونيرز تنفذ صفقة شراء 200 ألف سهم خزينة

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

قالت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، في بيان للبورصة انها قامت تنفيذ شراء 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

اضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، صافي ربح بلغ 556.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 81.08 مليون جنيه خسارة خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة لتسجل 5.78 مليار جنيه خلال 2023 ، مقابل 7 مليار جنيه إيرادات في 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال 2023 إلى 26.56 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 80.33 مليون جنيه خلال 2022.

مواد متعلقة

ضبط مخابز بلدية بالبحيرة لتصرفهم فى 249 شيكارة دقيق

محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم السنوى لتأسيس الجامع الازهر

خدمات علاجية لـ8 ألاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

تشكيل أتيتكو مدريد المتوقع لمباراة برشلونة في الدوري الاسباني

الجريدة الورقية