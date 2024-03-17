بايونيرز تنفذ صفقة شراء 200 ألف سهم خزينة

قالت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، في بيان للبورصة انها قامت تنفيذ شراء 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

اضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، صافي ربح بلغ 556.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 81.08 مليون جنيه خسارة خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة لتسجل 5.78 مليار جنيه خلال 2023 ، مقابل 7 مليار جنيه إيرادات في 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال 2023 إلى 26.56 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 80.33 مليون جنيه خلال 2022.