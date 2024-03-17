رفع 245 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكزمحافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، والتي أسفرت عن رفع 245 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك، عبارة عن 198 حالة بدمنهور، و36 حالة برشيد، و11حالة بأبو حمص، بالإضافة لتحرير 8 محاضر اشغال طريق.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسيبهار الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية، بالإضافة إلي تسهيل حركة المواطنين.