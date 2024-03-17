خطة انقطاع المياه عن بعض شوارع مدينة سوهاج لتنفيذ أبواش الحريق

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أعلنت عن انقطاع المياه ببعض الشوارع بمدينة سوهاج، بحي شرق وحي غرب، فى الفترة من اليوم الأحد الموافق 17 من شهر مارس 2024، حتى يوم الإثنين الموافق 1 من شهر أبريل 2024، ولمدد لا تزيد عن 4 ساعات .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه يتم خلال تلك الفترة إجراء اعمال اللضميات وتنفيذ أبواش حريق ومحابس غسيل بخطوط المياه التى تم إحلالها وتجديدها.

ومن جانبه قال حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.