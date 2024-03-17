فى اليوم العالمى للمرأة.. إعلان قائمة الداعمات لمحاربي السرطان بأورام الأقصر

تحتفي مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بمدينة طيبة، شمال الاقصر، بالداعمات للمستشفي ولمرضي الاورام السرطانية بالصعيد؛ تزامنًا مع موعد الاحتفال باليوم العالمى للمراة الذي يحتفل به العالم في مارس.

وأبرزت المستشفى أهم الأسماء التي دعمت المستشفى منذ تدشينها قبل سنوات وحتى الان حيث حرص عشرات من السيدات على تقديم الدعم المعنوى والمادى لاستكمال مسيرة النجاح.

ومن أبرز الداعمات للمستشفى، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة، سها جندى، التي زارت المستشفى عدة مرات ودعمتها على طريقتها الخاصة من خلال مشاركتها عدد من الفعاليات ومنها مؤتمرالتنمية المستدامة .

وأكد الدكتورة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التي تعتبر من اكثر الداعمات للمستشفى ، والتى تحرص على التواجد في المستشفى في كافة المناسبات والفعاليات واللقاء بالمرضي وأسرهم للحديث معهم ورفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

ودعمت الشيخة، هند عبدالعزيز القاسمي، مؤسس ورئيس نادي الإمارات الدولي مرضى السرطان، وتفقدت جميع أقسام المستشفى، وكذلك الاعلامية، عائشة عبد الرحمن لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى.

كما دعم محاربي السرطان في مستشفى شفاء الأورمان قيادات المراة المشاركات فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب .

ومن أبرز العاملين في المجال الفني اللاتي دعمن محاربي السرطان، ومرضى الأورام السرطانية، المخرجة عزة الحسينى، مدير مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، والفنانة تيسير فهمي وسلوى محمد على.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية هذه الزيارات القيادات النسائية في مختلف المجالات .



ووجه الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لجميع القامات النسائية من وزيرات وسيدات أعمال وفنانات لدعم المرضى فى رحلتهم العلاجية ، وهو ما يعكس وعي وحرص الإدارة على تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمجان، داخل مستشفى شفاء الأورمان.