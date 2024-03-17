خلافات الجيرة .. إصابة طالب ومزارع بطلقات نارية في مشاجرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة حول الجيرة نتج عنها إصابة طالب في التاسعة عشرة من عمره برش خرطوش بالبطن طرف أول وإصابة مزارع في العقد الثالث من العمر بطلق ناري بالفخذ الأيمن من الطرف الثاني وجرى ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة وسماع طلقات نارية ووجود مصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفي كلًا من طرف أول "أحمد . ع . م . ع" 19 سنة طالب مصاب برش خرطوش بالبطن من الناحية اليسرى ونجل عمومته "عبد الله . ع . ع . م" 18 سنة حاصل على دبلوم تجارة.





وطرف ثانٍ "حماده . ا . ر . ا" 29 سنة مزارع مُصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن و"محمود . ا . ج . م" 35 سنة بائع الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية آلية وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.





جرى التحفظ على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل استقبل مستشفى المنشاه المركزي طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صدمته سيارة ربع نقل حال لهوه أمام منزله وجرى ضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ناصر . م . ج . ب" 5 سنوات مقيم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء حادث سيارة.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدته "سامية . ا . م . س" 24 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه لهو إبنها المذكور أمام المنزل بذات الناحية اصطدمت به السيارة ربع نقل قيادة "يوسف . م . س" 17 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مما أدى إلى وفاته وإتهمت قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.





تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ ما أدى إلى وفاته.





جرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث رهن التحقيقات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .