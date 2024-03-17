4 جولات متبقية في دوري المحترفين

اقتربت مسابقة دوري القسم الثاني أ ، دوري المحترفين 2023 – 2024، من النهاية بعد موسم شاق ومثير في المنافسة بين مختلف الأندية .

ونجح فريق بتروچيت في حسم بطاقة الصعود الأولي للدوري الممتاز بنسبة ٩٩٪ حيث يحتاج إلي نقتطين فقط من الأربعة جولات المتبقية لحسم الصعود رسمياً .

و تضم مجموعة المنافسة علي الصعود 10 فرق و هم بتروچت ، حرس الحدود ، غزل المحلة، لاڤيينا، وادي دجلة ، السكة الحديد، رايه، طنطا، بروكسي والقناة.

و يصعد الأول و الثاني مباشرة إلي الدوري الممتاز بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع اوائل دوري القسم الثاني ب للمنافسة علي البطاقة الثالثة للصعود للدوري الممتاز.

و يتنافس كل من غزل المحلة ( 44 نقطة ) حرس الحدود (43 نقطة) وادي دجلة (43 نقطة) لاڤيينا (43 نقطة ) علي المركز الثاني و الثالث و يحتفظ السكة الحديد بفرصة في المنافسة حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 37 نقطة.

أما أندية طنطا و رايه و بروكسي و القناة فقد فقدوا الامل تماما في التأهل إلي الدوري الممتاز و اكتفوا بضمان البقاء في دوري المحترفين الموسم القادم.

المباريات المتبقية لكل فريق:

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

الحرس: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

و ستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة:

1- بتروجت برصيد 53 نقطة.

2- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

3- غزل المحلة برصيد 43 نقطة.

4- حرس الحدود برصيد 42 نقطة.

5- لافيينا برصيد 40 نقطة.

6- السكة الحديد برصيد 36 نقطة.

7- طنطا برصيد 35 نقطة.

8- راية برصيد 32 نقطة.

9- بروكسي برصيد 32 نقطة.

10- القناة برصيد 28 نقطة.