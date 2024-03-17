الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

4 جولات متبقية في دوري المحترفين

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت

اقتربت مسابقة دوري القسم الثاني أ ، دوري المحترفين 2023 – 2024، من النهاية بعد موسم شاق ومثير في المنافسة بين مختلف الأندية .

 

ونجح فريق بتروچيت في حسم بطاقة الصعود الأولي للدوري الممتاز بنسبة ٩٩٪ حيث يحتاج إلي نقتطين فقط من الأربعة جولات المتبقية  لحسم الصعود رسمياً .

 

و تضم مجموعة المنافسة علي الصعود 10 فرق و هم بتروچت ، حرس الحدود ، غزل المحلة، لاڤيينا، وادي دجلة ، السكة الحديد، رايه، طنطا، بروكسي والقناة.

 

و يصعد الأول و الثاني مباشرة إلي الدوري الممتاز بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع اوائل دوري القسم الثاني ب للمنافسة علي البطاقة الثالثة للصعود للدوري الممتاز.

 

و يتنافس كل من غزل المحلة ( 44 نقطة ) حرس الحدود (43 نقطة)  وادي دجلة (43 نقطة)  لاڤيينا (43 نقطة ) علي المركز الثاني و الثالث و يحتفظ السكة الحديد بفرصة في المنافسة حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 37 نقطة.

 

أما أندية طنطا و رايه و بروكسي و القناة فقد فقدوا الامل تماما في التأهل إلي الدوري الممتاز و  اكتفوا بضمان البقاء في دوري المحترفين الموسم القادم.

 

المباريات المتبقية لكل فريق: 

 

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

 

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

 

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

 

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

 

الحرس: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

 

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

 

و ستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .

 

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة:

 

1- بتروجت برصيد 53 نقطة.

 

2- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

 

3- غزل المحلة برصيد 43 نقطة.

 

4- حرس الحدود برصيد 42 نقطة.

 

5- لافيينا برصيد 40 نقطة.

 

6- السكة الحديد برصيد 36 نقطة.

 

7- طنطا برصيد 35 نقطة.

 

8- راية برصيد 32 نقطة.

 

9- بروكسي برصيد 32 نقطة.

 

10- القناة برصيد 28 نقطة.

 

 

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