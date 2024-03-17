وزارة العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمستشفى السلام التخصصى ،بحضور عدد من الممرضات والجهاز الإدارى بالمستشفي ، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان ، تناولت اهمية السلامة والصحة المهنية ، ومعايير السلامة ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، لتوفير بيئة عمل امنة ، والحد من وتقليل الحوادث والاصابات داخل أماكن العمل ، وذلك لتوعية العاملين بمخاطر عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وضرورة حماية المنشآت، ضمن سلسلة من الندوات بداتها مديرية العمل للنهوض بمستوى الوعي بإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت على مستوى المحافظة فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن .

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة، إن تلك الندوة تأتى فى ذوى تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف القطاعات ، للحفاظ على الأفراد والممتلكات ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالسلام وألقت المحاضرات بها زينب محمد من مكتب سلامة وصحة مهنية السلام ، كما قام الدكتور اشرف غانم مدير السلامة والصحة المهنية بالمستشفى بالقاء كلمة حول خطط الطوارئ وحمايه المستشفى من المخاطر البيولوجية والفزيائية والكميائية ، وكذلك دور المراة في السلامة ، واجرى تجربة عملية لكيفية التعامل مع الحرائق واستخدام طفايات الحريق ، وحضر الندوة من الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة الدكتورمحمد عادل الوزير مدير ادارة السلامة والصحة المهنية ، والدكتورة راندا محمد رئيس الاشراف والمتابعة ، والدكتورة دينا محمد مدير ادارة الأمراض المتوطنة ، واحمد السيد مراقب الصحة ، وادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.