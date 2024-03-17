مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري

استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الاحد ، بمناقشة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وتضمن جدول الجلسات إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.



