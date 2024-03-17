إصابة شخصين في مشاجرة أبناء العمومة بسبب لهو الأطفال بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات لهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل بحروق نارية متفرقة بالجسم طرف أول وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وإصابة حاصل على دبلوم بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وجرى نقله لمستشفى دار السلام المركزي وتم ضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "حسني . ا . م . ا" 47 سنة حاصل على دبلوم، و"محمد . م . ا . ع" 16 سنة عامل مصاب بحروق نارية متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.





وطرف ثانٍ "غريب . م . م . ا" 46 سنة حاصل على دبلوم مصاب بجرح رضي بفروة الرأس الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإلقاء قطعة قماش مشتعلة على الثاني من الطرف الأول ما أدى إلى حدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق متصل لقي عامل في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار روسي بالقرب من محطة سكة حديد جرجا جنوب محافظة سوهاج أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرا من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تأشر من سائق القطار الروسي المكيف (الإسكندرية – أسوان) بجرجا بأنه فوجئ بشخص مستقل دراجة بخارية يعبر من مكان غير مخصص لعبور المُشاه ولم يستجيب لألة التنبيه وإصطدم به.





بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور المدعو محمد ب م ع 41 سنة عامل- ومقيم بمركز المنشاه يستقل دراجة بخارية من مكان غير مخصص لعبور المشاه اصطدم به القطار المشار إليه.

وبسؤال شقيقه يمقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .