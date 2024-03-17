الضرائب تطالب أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية بسرعة تقديم الإقرارات قبل نهاية مارس

طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وأوضحت أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، مشددة على ضرورة إلتزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .

وأكدت رئيس الضرائب، على استمرار مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وخاصة من أصحاب المهن الحرة موضحًة أن مركز كبار ممولي المهن الحرة يعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات الضريبية من خلال المكاتب الأمامية وذلك لكبارممولي المهن الحرة من كبار الأطباء ، والمهندسين ، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم ، لافتًة إلى قيام المركز بجهود كبيرة وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، والرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا ،هذا بالإضافة إلى قيام مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة ، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك تقدم المصلحة برنامج " مسئول على الهوا " يوم الأربعاء من كل اسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة.