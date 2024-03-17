أحوال جوية غير مستقرة بالبحيرة اليوم الأحد

تسيطر حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية ، بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 17 من شهر مارس 2024، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع سطوع الشمس علي فترات ، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة 24درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة 58%، مع وجود رياح تتراوح سرعتا مابين 24إلي 25كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية، مثل وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق الرئيسية أو الفرعية .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر؛ لحصاد المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والبسلة والكوسة، بالإضافة إلي الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي والفراولة، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .