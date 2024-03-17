5 معلومات عن صدام ليفربول ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق صافرة احداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، التى يستضيفها ملعب استاد أولد ترافورد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح

واستطاع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في هز شباك مانشستر يونايتد خلال مواجهات الفريقين بتسجيله 12 هدفا، في مختلف المسابقات، بواقع 10 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي وهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام واحصائيات مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

تقابل فريقا مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي 18 مباراة، حقق الشياطين الحمر الفوز في 10 مواجهات، مقابل تحقيق الريدز الانتصار في 4 مباريات، وحسم التعادل بينهما في 4 مواجهات آخرين.

وتقابل فريق الكرة الاول بنادي ليفربول أمام مانشستر يونايتد في 212 مباراة، منذ تأسيس الفريقين، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في 71 مباراة، فيما فاز مانشستر يونايتد في 82 لقاء وحسم التعادل بينهما 59 مواجهة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول

في حراسة المرمى:أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – رافاييل فاران – فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديش – كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم



وتقرر انطلاق صافرة مباراة ليفربول ومانشستر يوانيتد في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد



وتُذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم



واسندت مهمة التعليق الصوتي للمعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة ليفرقبول ومانشستر يوناتيد التى تجمع بين الفريقين، مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.