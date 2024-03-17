باحث سياسي: بادرة أمل للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

كشف أحمد محارم، الباحث السياسي، عن وجود شبه انفراجة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاف النار في غزة، موضحًا أن معالمها بدأت تظهر اليوم، بدخول عدد كبير من الشاحنات عن طريق معبر رفح وبانتظام، بالإضافة إلى باخرة تحمل المساعدات من قبرص وسفينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مغ قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مباحثات وشبه اتفاق، إذ لاقى العرض الذي قدمته حماس قبولا وارتياحا من الداخل الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك بادرة أمل ظهرت اليوم بوجود مساحة من دخول المساعدات إلى القطاع، والعالم بأكمله منزعج من سلاح الجوع الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

عدد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31645 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ163 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 92 شهيدًا و130 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.