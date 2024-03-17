يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول مساء اليوم الأحد فى لقاء مرتقب سيجمع بينهما على ملعب أنفيلد لحساب مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي

تقابل فريقا مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي 18 مباراة، حقق الشياطين الحمر الفوز في 10 مواجهات، مقابل تحقيق الريدز الانتصار في 4 مباريات، وحسم التعادل بينهما في 4 مواجهات آخرين.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حارس المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح.

ومن المتوقع ان يخوض اليونايتد المواجهة بتشكيل يضم كلا من

حراسة المرمى:أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديش - كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

و يتسلح الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بتشكيل لاعبيه الاساسي في ظل تواجد محمد صلاح الذي عاد إلى صفوف الفريق مجددا بعد غيابه فتره قاربت الشهر والنصف عقب تعرضه الاخير للاصابة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.