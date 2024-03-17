أرقام ليفربول ومانشستر يونايتد.. الشياطين الحمر يمتلكون الافضلية

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول مساء اليوم الأحد فى لقاء مرتقب سيجمع بينهما على ملعب أنفيلد لحساب مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

أرقام ليفربول ومانشستر يونايتد

وتقابل فريق الكرة الاول بنادي ليفربول أمام مانشستر يونايتد في 212 مباراة، منذ تأسيس الفريقين، تمكن الريدز من تحقيق الفوز في 71 مباراة، فيما فاز مانشستر يونايتد في 82 لقاء وحسم التعادل بينهما 59 مواجهة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى:أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديش - كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

على الصعيد الاخر يتسلح المدير الفني لليفربول بتشكيل لاعبيه الاساسي في ظل تواجد محمد صلاح الذي عاد إلى صفوف الفريق مجددا بعد غيابه فتره قاربت الشهر والنصف عقب تعرضه الاخير للاصابة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.