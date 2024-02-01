صور جديدة من حفل زفاف مغني الراب عفروتو

احتفل مغني الراب عفروتو، أمس الأربعاء بزفافه على روما الدالي شقيقة المخرج حسام الدالي، في أجواء عائلية بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

حفل زفاف عفروتو

شهد حفل زفاف عفروتو حضور عدد كبير من أفراد العائلة وأصدقاء العروسين ومنهم مغني الراب مروان موسى، الفنان محمد الشرنوبي وأيضا حضر من الفنانين علي لوكا وفيلو وأحمد بهاء ( شارموفرز )، خالد أنور وآخرين.

حفل زفاف عفروتو



وأحيا حفل زفاف عفروتو، المطرب الشعبي رضا البحراوي، وسط أجواء من البهجة والفرح، والذي امتدت فقرته الغنائية للساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتغنى بعدد من الأغنيات التي اشتهر بها .

حفل زفاف عفروتو

حفل زفاف عفروتو