نصائح هامة لحماية محصول القمح من الرقاد

دائما ما تحرص وزارة الزراعة على دعم المزارعين من خلال تقديم الدعم الفني لهم، لضمان زيادة الانتاجية ورفع العائم الاقتصادي.

وتقدم الزراعة توصيات هامة للوقاية من ظاهرة رقاد القمح كالآتي:

الوقاية من ظاهرة رقاد القمح:

الري في الوقت المناسب وتجنب الري على فترات متباعدة أو الري قبيل سقوط الأمطار.

الري بعد هبوب الرياح وتجنب الري أثناء أو قبل هبوب الرياح النشطة.

اختيار الأصناف المقاومة للرقاد و زراعة أصناف حديثة ذات صفات وراثية مقاومة للظاهرة.

التقليل من الكثافة النباتية و تجنب الزراعة الكثيفة التي تزيد من احتمالية الرقاد.

الاستخدام الأمثل للأسمدة و تجنب الإفراط في استخدام الأسمدة الأزوتية، خاصةً اليوريا.

أهمية الريات الأخيرة للقمح:

زيادة الإنتاج: تساعد الريات الأخيرة في امتلاء الحبوب بالمادة الجافة، مما يزيد الإنتاج من 2 إلى 3 أرادب.

تحسين جودة الحبوب: تجعل الريات الأخيرة الحبوب ممتلئة وذات لون ذهبي.

تسهيل الحصاد: تجعل الريات الأخيرة الحبوب أكثر تماسكًا على الساق، مما يسهل عملية الحصاد.

ظاهرة خطيرة

الرقاد ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة في محصول القمحـ لذلك يجب على المزراعين الالتزام بالنصائح البسيطة للوقاية من هذه الظاهرة وحماية محصولهم.