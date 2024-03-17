الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أعضاء الناتو  يحتاجون إلى 56 مليار يورو لتحقيق الإنفاق الدفاعي للحلف

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت صحيفة أمريكية بأن أعضاء الناتو الأوروبيين يحتاجون إلى 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وقالت الصحيفة: "يحتاج أعضاء الناتو الأوروبيون إلى إيجاد 56 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، ولكن العجز انخفض إلى النصف على مدار العقد الماضي".

وأشارت إلى أنه وفي الوقت الحالي، تعهدت دول الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، ولكن لا تمتثل جميع دول الأعضاء لهذا المطلب.

ووفقا لها، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني أيضًا من أعلى مستويات الديون وعجز الميزانية في أوروبا".


وذكرت أن ألمانيا سجلت أكبر عجز في عام 2023، حيث أنفقت البلاد العام الماضي 14 مليار يورو أقل ما تحتاجه لتحقيق الأهداف. ومع ذلك، كما لوحظ، خلال العقد الماضي، قامت برلين "بتقليص هذه الفجوة إلى النصف، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، وتخطط لإغلاقها بالكامل هذا العام".

وتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).

 

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