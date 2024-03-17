كأس الاتحاد الإنجليزي .. تشكيل مانشستر يونايتد المنتظر في ربع نهائي البطولة أمام ليفربول

يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة مرتقبة أمام نظيره ليفربول مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد لحساب مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ومن المتوقع ان يخوض اليونايتد المواجهة بتشكيل يدوم كلا من

حراسة المرمى:أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديش - كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

على الصعيد الاخر يتسلح المدير الفني لليفربول بتشكيل لاعبيه الاساسي في ظل تواجد محمد صلاح الذي عاد إلى صفوف الفريق مجددا بعد غيابه فتره قاربت الشهر والنصف عقب تعرضه الاخير للاصابة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.