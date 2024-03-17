الأحد 17 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي .. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فريق ليفربول الانجليزي لاستضافة نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد خلال اللقاء الذي يجمعهما لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي على ملعب انفيلد.

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وعاد الدولي المصري محمد صلاح إلى قيادة هجوم فريقه ليفربول مجددًا بعد تعافيه من الاصابة التي لحقت به خلال مشاركته الاخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار مطلع العام الجاري.

ومن المتوقع  أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.
الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

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