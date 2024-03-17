ترامب محذرًا: إذا خسرت في الانتخابات فإن "البلاد ستواجه حمام دم"

واصف بايدن بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه إذا خسر الانتخابات المقبلة، فإن "البلاد ستواجه حمام دم".

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية أوهايو: "إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة "حمام دم" للجميع، سيكون هذا أقل ما سيحدث سيكون "حمام دم للبلاد".

وأشار إلى أنه "إذا لم أفز بالانتخابات، فلست متأكدا من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد".

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك... سنقول لبايدن: "جو، أنت مطرود. اخرج من هنا! لقد قمت بعمل فظيع".

ولم يفوت الفرصة لانتقاد بايدن واصفًا إياه بأنه "تهديد للديمقراطية الأمريكية".

وقال ترامب: "سيكون هذا إلى الأبد إذا كانت البلاد تدار من قبل أشخاص غير أكفاء"، موبخا بايدن على أزمة الهجرة التي لم يتم حلها على الحدود مع المكسيك، وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن عدد من المشاكل الأخرى.

ووفقا له، فإن "أسهل طريقة لعكس كل كوارث بايدن هي إعادتي إلى البيت الأبيض. وسنتأقلم مع هذا".

وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.