افتتاح الجامع الأزهر ودخول المعز لدين الله الفاطمي مصر.. أحداث وقعت في السابع من رمضان

شهد اليوم السابع من شهر رمضان الكريم العديد من الأحداث والوقائع والتي تنوعت ما بين التاريخية والاسلامية منها افتتاح الجامع الازهر، ودخول المعز لدين الله الفاطمي مصر، فضًلا عن وفاة بعض الشخصيات منهم "الشيخ الحجازي" المقريء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الأحداث التي وقعت في السابع من شهر رمضان:

افتتاح الجامع الأزهر

وفي السابع من شهر رمضان الكريم عام 361هـجريًا الموافق 971م، تم افتتاح الجامع الأزهر للعبادة والعلم، وأقيمت أول صلاة فيه؛ حيث انطلق صوت المؤذن من فوق مئذنة جامع الأزهر بالقاهرة، حيث يمثل مكانة علمية ودينية لدى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تم إنشاؤه على يد جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله

وقد لعب الجامع الأزهر دورًا كبيرًا عبر التاريخ منذ إنشائه، فكان الجامع والجامعة، ومنه تنبعث الجيوش، ومنه تخرج الثورات الإصلاحية، وفيه يتربى قادة الأمة وملوكها، وكان للأزهر وعلمائه منهم عمر مكرم دورًا كبير في محاربة الاستعمار الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت عام 1798م.

وفاة ابن نجية

وشهد السابع من شهر رمضان عام 599 هـجريًا وفاة زين الدين بن نجا، ودُفن بتربة سارية في قرافة مصر، بجوار عز الدين ابن خاله، وهو زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الدمشقي ، والذي وُلد في دمشق عام 508هـ، حيث كان لطيف الطبع، جيد الوعظ، متدينًا، له مكانة عالية وكبيرة.

تحرير 7 آلاف مسلم

كما شهد السابع من رمضان أيضًا عام 960 هجريًا، استيلاء القائد العثماني البحري "طرجد بك" على جزيرة كوريكا ومدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، وبعد أن أباد حاميتها، حرر 7 آلاف أسير مسلم.

تولى شاه سلطة إيران

وفي السابع من رمضان عام 596 هجريًا، تولى علاء الدين محمد خوارزم شاه سلطته على كل إيران، بعد أن استعان بجماعات من المقاتلين الأتراك والمغول والإيرانيين.

دخول المعز لدين الله الفاطمي مصر

يَنتمي الفاطميون إلى المذهب الإسماعيلي نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وسُميت بالدولة الفاطمية نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها

وقد دخل المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة بعد أن انتهى من بنائها وبناء جامعها الأزهر جوهر الصقلي، القائد العسكري الذي قاد الغزو على مصر للفاطميين، وحمل المعز لدين الله إلى مصر ألفًا وخمسمائة جمل محملة بالذهب، وحمَل معه رفات أهله وأجداده ليعاد دفنُها في القاهرة.

وفاة الشيخ الحجازي

كما شهد السابع من رمضان عام 875 هـ، وفاة الشيخ "شهاب الدين أبو الطيب الأنصاري" الشاعر والمقرئ المعروف وقتها باسم الحجازي.