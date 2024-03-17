أدعية اليوم السابع من شهر رمضان الكريم

أدعية اليوم السابع من شهر رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، الذي يعد من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية سابع أيام شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ

اللهم اعنا على صيام نهاره وقيام ليله وقراءة القرآن

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

اللهم اعنا على قيام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

اللهم أجرني من النار

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملا متقبلا

اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك

يا أكرم الاكرمين يا الله أكرمنا في رمضان بالصحة والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا