غدًا .. افتتاح "ليالي رمضان" بقصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عن حفل افتتاح "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في عدد من المواقع بالقاهرة وهي:

قصر ثقافة روض الفرج

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، في الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 8 رمضان، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ونخبة من الفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية.

ويتضمن حفل الافتتاح عروضًا فنية متنوعة لثلاث فرق في الإنشاد الديني وهي الفيوم والتل الكبير وقاطية، كما يشهد عددا كبيرا من الورش والمعارض الحرفية والتراثية وورش وعروض الأطفال. وتستمر الفعاليات بالقصر يوميا حتى 17 رمضان.

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب



وتشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل 11 رمضان، بحضور قيادات وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة.

ويتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا لفرقة السباعية للإنشاد الديني، وعرضا للسيرة الهلالية لفرقة الفنان محمد عزت، وأمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء بمصاحبة الفنان علي إسماعيل، ولقاء ببرنامج عطر الأحباب عن الشاعر الكبير الراحل محمد كشيك، ويتحدث عنه الشاعر رجب الصاوي، ومناقشة كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي" بحضور مؤلفه الدكتور سعيد المصري، بالإضافة لافتتاح معرض كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة، ومعرض فنون تشكيلية، وأنشطة وورش متنوعة للأطفال وذوي القدرات الخاصة وغيرها من الفعاليات، ويستمر البرنامج يوميا بالحديقة حتى 20 رمضان.

مسرح السامر بالعجوزة

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة افتتاح العرض المسرحي "الدر المكنون"، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 12 رمضان ويستمر العرض بالمسرح يوميا حتى 26 رمضان.