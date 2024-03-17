الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الاحد

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب في مصر يسجل استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم السبت

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مسلسل سر إلهي|حبس محمد ثروت وسرقة الذهب من روجينا في الحلقة 6


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيهًا


ووصل سعر جرام الذهب عيار 21  الاكثر تداولا نحو 2970 جنيهًا


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2545 جنيهًا


وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1980 جنيهًا


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23760 جنيهًا


ووصلت سعر الأوقية نحو 2155 دولارًا

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