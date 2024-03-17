أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيهًا



ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو 2970 جنيهًا



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2545 جنيهًا



وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1980 جنيهًا



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23760 جنيهًا



ووصلت سعر الأوقية نحو 2155 دولارًا