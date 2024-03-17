موعد مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين أحد يومي 6 أو 7 من شهر أبريل المقبل في القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.

على صعيد متصل ، يخضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.