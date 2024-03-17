مسلسل صيد العقارب الحلقة 7| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

انتهت الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على تدبير الحاج إسماعيل الغول حادثة للحاج حسن ضرغام الذي تم إطلاق النار على سيارته ما أدى إلى انقلابها وإصابته دون معرفة مصيره، ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 7.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

وكثف الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 تطور مراحل الصراع بين عائلتي إسماعيل الغول وحسن ضرغام، بل ومحاولة كل منهما إمالة قلب أفراد أسرته للغضب والانتقام من أسرة الطرف الآخر، بل ووصول الأمر إلى تدبير خطة لقتل الحاج حسن ضرغام.

مسلسل صيد العقارب

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 7 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق لها، على "فيسبوك"، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 7 اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الاثنين في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وتطورت مراحل الصراع خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، جاء في بدايتها ذهاب الدكتورة عايدة إلى زوجها "ياسين" في المستشفى للاطمئنان عليه بعد إطلاق والدها النار عليه، وبينما هما جالسان أتى ضابط الشرطة "حسام' يطمئن على "ياسين" ويأخذ أقواله، إلا أن الأخير أخفى الحقيقة وأخبره أنه لا يعرف مَن أطلق عليه النار، في محاولة منه لحماية الحاج حسن ضرغام من عقاب القانون.

مسلسل صيد العقارب

من الأحداث المفاجئة الأخرى التي تضمنتها الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق هي وجود علاقة عاطفية بين "سميحة" زوجة الحاج إسماعيل ضرغام مع الشاب "معتز" الذي يعمل معه، والذي زارها في منزلها وجلسا سويًا في جو رومانسي هادئ، كما تضمنت الحلقة السادسة حديث كل من الحاج حسن ضرغام مع ابنته الدكتورة "عايدة"، وحديث الحاج إسماعيل الغول مع ابنه "ياسين"، يُحاول كل منهما إشعال نيران الغضب والرغبة في الانتقام داخل أبنائه من أسرة الطرف الآخر.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.