مسلسل حق عرب الحلقة 7| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

تعرض شبكة قنوات ON مسلسل حق عرب ضمن المسلسلات الدرامية بالماراثون الرمضاني الحالي، بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث كشفت عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 7.

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 7، بطولة أحمد العوضي في الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة عصرا.

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7

كما تعرض قناة ON مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشتها، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة الخامسة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وفاء مكي، سلوي عثمان، رياض الخولي، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز، أحمد صيام، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.