الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب الحلقة 7| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تعرض شبكة قنوات ON مسلسل حق عرب ضمن المسلسلات الدرامية بالماراثون الرمضاني الحالي، بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث كشفت عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 7.

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 7، بطولة أحمد العوضي في الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة عصرا.

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7

كما تعرض قناة ON مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشتها، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة الخامسة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وفاء مكي، سلوي عثمان، رياض الخولي، أحمد عبدالله محمود، وليد فواز، أحمد صيام، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6| جملات تتهم أحمد رزق بقتل والدها

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6| جملات تتهم أحمد رزق بقتل والدها

أبطال "المعلم" يواسون الجمهور قبل أنفسهم|كواليس حريق استوديو الأهرام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5: كاميرات المراقبة الفيصل فى معرفة القاتل

حق عرب..أحمد العوضي يتصدر التريند على "إكس وفيسبوك" بعد أحداث الحلقة 5

مسلسل المعلم الحلقة 6| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

طارق النهري عن حريق استوديو الأهرام: اندلع بعد مغادرة فريق العمل كاملاً

تعليق منذر رياحنة على حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم
الجريدة الورقية