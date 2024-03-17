خبير مالي يتوقع أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري إداء متباينا بين الارتفاع والانخفاض وسط حركة في منطقة سعرية بنحو3 الأف نقطة.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف المؤشر الرئيسي أيجي اكس 30 مستويات 33000 نقطة، خلال التعاملات، على أن تكون منطقة 32500 نقطة منطقة مقاومة، ومستوي 29900 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة دعم ثانية عند مستوي29000 نقطة.

كان أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد اتسم بالتوازن بين الصعود والهبوط على خلفية خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما دفع المستثمرين إلى مزيد من ضخ أموالهم في سوق الأسهم.

كما ساهم قيام مؤسسات التصنيف المالية بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد الوطني من سلبي إلي إيجابي، إلى تدفق أمواف كبير من صناديق المؤسسات المالية الكبرى، خاصة في اذون الخزانة والأسهم، مما أتاح ميزة تنافسية للسوق المصري بعد المتغيرات التي شهدتها السياسة النقدية، وكان لها تداعياتها الإيجابية على استثمارات المحفظة.

رغم عمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم الكبرى، نتيجة تراجع الدولار عن معدلات الأيام الأولى من تحرير سعر الصرف، إلا أن السوق عاود للتماسك بسبب مشتريات العرب والأجانب المكثفة، والذين يجدون فرص جيدة لاقتناص الأسهم.