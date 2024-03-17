أروى جودة عن تغُير ملامح وجهها:"تخنت 20 كيلو"

تعرضت الفنانة “أروى جودة” للانتقادات من الجمهور بسبب تغيير ملامح وجهها الواضح، عند ظهورها فى الحلقات الأولى من مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

أروى جودة ترد على انتقادات:

ظهرت الفنانة “أروى جودة” بملامح وجه متغيرة وزيادة فى الوزن، مما جعل الجمهور يعتقد خضوعها لعمليات تجميل وأثرت عليها بالسلب.

تداول نشطاء السوشيال ميديا منشور لأحد المتابعين كتب فيه عبر موقع التدوين العالمى “أكس”: "أروى جودة وشها باظ.. مين دي؟!، هو المنجد إياه.. خسارة".

لم تتجاهل الفنانة “أروى جودة” المنشور،وردت عليه قائلة: "الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو و بتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي.. رمضان كريم".

ساندها عدد من المتابعين فى التعليقات،قائلين: "عملت سيرش مخصوص والله بعد ما شفت البوست ده على الفيسبوك وجيت أقولك ألف سلامة عليكي وان شاء ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول وطول عمرك قمر سواء دلوقت أو قبل كدة"،"ألف سلامة ربنا يتمم شفاكى على خير"، و كتب غيره أيضا: "ألف سلامة عليكي، حلوة و جميلة في كل أحوالك برده".

يعرض مسلسل نعمة الأفوكاتو يوميًا في تمام العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على Mbc مصر 2.

المسلسل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى .