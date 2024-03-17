مهاجم وادي دجلة يثير الغضب في الزمالك.. تعرف على الأسباب

انتاب مسؤولو قطاع الناشئين بنادي الزمالك حالة من الغضب بسبب صفقة المهاجم محمد سامح الذي تم قيده في صفوف فريق الشباب مواليد 2003 بعد ضمه على سبيل الإعارة من وادي دجلة.

وتمسك حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإتمام التعاقد مع محمد سامح قبل لحظات من غلق باب القيد الشتوي.

وفوجئ مسؤولو قطاع الناشئين بنادي الزمالك بأن مستوى اللاعب لا يرتقي للعب في القلعة البيضاء سواء فنيا أو حتى على المستوى البدني.

وقال مصدر مطلع إن حسين السيد حرص على إنهاء إجراءات التعاقد معه بشكل مفاجئ دون استشارة أي مدير فني داخل القطاع ويتردد أنه صديق مقرب لنجله.

وزاد استياء مسؤولي الزمالك أن الصفقة كلفت النادي 3 ملايين جنيه رغم ضعف قدرات اللاعب.

ولم ينل محمد سامح إعجاب مسؤولي قطاع الناشئين في الزمالك والذين طالبوا بسرعة رحيله بسبب ضعفه الفني والبدني، مؤكدين أن مستواه لا يؤهله للتواجد في نادي الزمالك.