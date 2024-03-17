تكريم أزهري بالأقصر لحصوله على الإجازة بالسند المتصل

كرم معهد قراءات الأقصر بنين، الطالب محمود حسين العادلي؛ لحصوله على الإجازة بالسند المتصل العالي، من مقرأة كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا ضمن مشروع المائة مجاز في نسخته الثانية للعام ٢٠٢٤ م.

وجاء التكريم في ضوء تقدير الطالب لاجتهاده كأحد أبناء المعهد، والذي يعد أول طالب من محافظة الأقصر يحصل على هذه الإجازة والسند.

في سياق آخر، كانت الأقصر شهدت افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد العمرى البحرى باللاقالته بالقرنة، بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف القرنة.

