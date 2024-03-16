وزير الرياضة يلتقي المنتخب المغربي المُشارك ببطولة أفريقيا للمصاعة بالإسكندرية

التقي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب المغربي للمصارعة، علي هامش منافسات بطولة أفريقيا للمصارعة والتي تستضيفها مصر بالصالة الدولية ببرج العرب خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس الجاري، بمشاركة 371 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة في جميع المراحل السنية.



بحضور المغربي فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الافريقي وعضو الإتحاد الدولي للمصارعة، الروماني روزفان عضو الإتحاد الدولي والمدير الفني للبطولة، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.



رحب وزير الشباب والرياضة بالاشقاء من المغرب في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا كل التوفيق للأشقاء في منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة المصرية دائما حاضنة للبطولات العالمية والقارية والعربية بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبنية التحتية الرياضية التي شهدت تطورًا ملحوظاً في عهده.

من جانبه، تقدم المغربي فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الافريقي وعضو الإتحاد الدولي للمصارعة، بالشكر والتقدير والامتنان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، علي تقديم كل أوجه الدعم اللازمة البطولة الأفريقية، والمنتخب المغربي الشقيق، مشيداً بما تشهده مصر من نهضة شاملة علي كل المستويات، وبخاصة علي المستوي الرياضي.