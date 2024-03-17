مسلسل الحشاشين| القبض على حسن الصباح بعد فشل خطة اغتيال الخليفة العباسي

بدأت الحلقة الـ6 من مسلسل “الحشاشين” بإسناد مهمة قتل الخليفة العباسى من قبل حسن الصباح – كريم عبد العزيز – إلى أحد تابعيه، وذلك عبر خطة محكمة يتمكنوا بها من خداع قوات نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – عن طريق تسلق هذا التابع لقبة عالية يستغل سُكر الجندي الواقف عليها ويقوم بضرب سهمه من تلك المنطقة على الخليفة العباسى لقتله.

شهدت الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين فشل خطة اغتيال الخليفة العباسى، فى اللحظات الأخيرة بعدما استطاع نظام الملك الوصول فى الوقت المناسب إلى القبة التى كان من المفترض أن يتواجد بها أحد أفراد الحشاشين الموكل له مهمة اغتيال الخليفة، ولكن وصول نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – حال دون إتمام الأمر.حسن الصباح بدوره لم يشك لحظة فى تابعه، وإنما خمن أن يكون هناك أى سبب آخر منع إتمام مهمته مثلما ظهر فى حواره مع زيد بن سيحون - أحمد عيد - .

كما شهدت الحلقة 6 القبض على حسن الصباح من قبل نظام الملك بعدما وصل الأخير إلى الفتى الموكل له قتل الخليفة العباسى فى محاولة فاشلة اعترف بعد تعذيبه أن حسن الصباح هو قائده، ليتم القبض على الأخير وسجنه فى مواجهة مميزة بين الثنائى كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب انتهت بتهديد الأخير أنه سيسجنه 3 ليالى يعذبه فيها حتى يقطع رقبته فى النهاية بعد التعذيب.وشهدت المواجهة حديث حسن الصباح حول إيمانه بأن نظام الملك لا عهد له عنده ولا صداقة منذ أن صار خادم للسلطان واصفًا إياه بالظالم والشيطان.كما شهدت الحلقة ظهور الفنانة ميمى جمال للمرة الأولى ضمن أحداث العمل وذلك بعدما قابلت فتاة تائهة ضل طريقها أثناء محاولتها الهرب من زفافها للوصول إلى محبوبها، ثم طلبت المساعدة من أحد الأشخاص الذي لم يوصلها للمكان التى ترغب به، وإنما أوصلها إلى ميمى جمال التى بدا عليها الفرح بمجرد رؤية الفتاة واشترتها.

كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.