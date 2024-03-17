الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

عندما تزيد الأنسجة الدهنية في الجسم، يؤدي ذلك إلى ضعف الدورة الدموية، مما قد يؤدي لاحقًا إلى الإصابة بسرطان البروستاتا، كما قال طبيب المسالك البولية وطبيب الأورام في عيادة يوروونكو، ميخائيل سترانادكو، لـ RIAMO.



وعندما تتزايد الأنسجة الدهنية في الجسم، يؤدي ذلك إلى ضعف الدورة الدموية ونتيجة لذلك، تعاني الخلايا من جوع الأكسجين وقال سترانادكو: "تموت بعض هذه الخلايا، وتطلق جزيئات مؤيدة للالتهابات تعرف باسم الكيموكينات، والتي تعزز الالتهاب على المستويين المحلي والجهازي، مما يساهم في تطور سرطان البروستاتا نتيجة لتعطيل آليات التحكم المناعي".

وأضاف أنه مع السمنة، بسبب السمات الهيكلية لغدة البروستاتا، يزداد خطر الإصابة بسرطان هذا العضو بالذات.

وأكد طبيب المسالك البولية أن الحد من السمنة والحفاظ على نمط حياة صحي يمكن أن يلعب دورا هاما في منع تطور سرطان البروستاتا.

تحدث طبيب الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum عن عوامل الخطر الأخرى التي تؤثر على غدة البروستاتا.

وبشكل عام، جميع الرجال معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا خلال حياتهم. ومع ذلك، هناك عوامل خطر محددة تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض. السمنة هي واحدة منها، ولكن هناك عوامل أخرى.

العمر

لا يحدث سرطان البروستاتا العدواني عمليًا عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا. ومع ذلك، مع تقدمك في العمر، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويتم تشخيص حوالي 60 بالمائة من جميع حالات سرطان البروستاتا لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

نظام غذائي

يقول فوروبييف: "تشير الأبحاث الطبية إلى أن النظام الغذائي المستهلك في الدول الصناعية الغربية قد يكون عاملاً في تطور سرطان البروستاتا".



خذ بعين الاعتبار المعلومات التالية حول النظام الغذائي وتأثيره على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا:



السمنة

تشير بعض الأبحاث إلى أن الرجال الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون، وخاصة النظام الذي يحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان كاملة الدسم، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.



فواكه وخضراوات

إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي العناصر الغذائية التي قد تكون مسؤولة.



الكاروتينات

تبين أن الكاروتينات مثل الليكوبين تمنع نمو خلايا سرطان البروستاتا البشرية المزروعة في المختبر. المصدر الرئيسي للليكوبين هو الطماطم المعالجة. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان اللايكوبين يؤثر على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

تأثير بيئي

تشير بعض الدراسات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال الذين يتعرضون لأنواع معينة من المواد الكيميائية. على سبيل المثال، يتعرض رجال الإطفاء بانتظام لمنتجات الاحتراق الثانوية، ويتعرض المزارعون بانتظام للمواد الكيميائية الزراعية قد يكون الرجال الذين يعملون في هذه المهن أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بسبب التعرض للمواد الكيميائية.

تاريخ العائلة

عامل خطر مهم آخر هو التاريخ العائلي الإيجابي وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، إذا كان لديك أب أو أخ مصاب بسرطان البروستاتا، فإن خطر الإصابة بالمرض يتضاعف. يكون خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أعلى بالنسبة للرجال الذين لديهم العديد من الأقارب المصابين، خاصة إذا كان الأقارب صغارًا في وقت التشخيص.