مها أحمد تكشف سبب انتقادها من مذيعة شهيرة

تحدثت الفنانة مها أحمد ، عن سبب انتقاد مذيعة شهيرة لها بعد ظهورها في برنامج شهير، وسر اتهامها بإهانة الفن، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج .

علقت الفنانة مها أحمد على واقعة انتقاد إحدى المذيعات ظهورها على التيك توك قائلة: "دي طلبت من ابني انه يبقى واسطة عشان اعمل معاها حوار وعملت معاها حوار كانت قاعدة تترعش، ومعرفش انها اخت زميلة، وانا معرفهاش عشان تقول عليا بهين الفن من خلال التيك توك، بتقوليلي كلى قناة مشفرة ومذيعة مشفرة واكيد المخرج مشفر".

مها أحمد: مذيعة بتقول اني بهين الفن.. لو عايزة تعرف مين بيهين الفن ممكن تكتب على اليوتيوب اسم أختها



وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يعني انا بهين الفن؟، طيب لو كنت رضيت بأدوار إغراء وقبلات وحاجات في بداياتي كده مش بهين الفن، بقولها لو فاكرة اني ماتيريال عشان تطلع على كتافي أعتقد ممكن تكتب ع اليوتيوب اسم اختها وهي هتلاقي ماتيريال كويس وممكن يفيدها أكتر، واي حد يتطاول عليا او بيتي وجوزي معنديش غير القضاء".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.