مها أحمد : معنديش مشكلة في شغل الخليج لأني بمثل بلدي

حلت الفنانة مها أحمد ، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، كما تحدثت عن فنان استهزأ بها عندما طلبت منه دور في عمل فني.

رفضت الفنانة مها أحمد ذكر فنان زميل لها استهزأ بها أثناء طلبها دور في أحد أعماله قائلة: "معنديش الجرأة اذكر الزميل اللي قالي هتشحتي دور لآنه مايستاهلش، وكان اكتر واحد بيتنا مفتوح له وبياكل معانا عيش وملح، وكان بيعمل فيلم قلته ايه يبني الأقربون أولى بالمعروف، قالي هو انتي هتربطي على عينك وتشحتي، هو الجري ع اكل العيش غلط او شحاتة".

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "السعودية موضوع مش جديد، ومن زمان من أيام المسرح والنجوم الكبار زي الاساتذة عادل امام وسعيد صالح وسمير غانم، ده الزعيم كان بيلف العالم وكان استقباله استقبال رؤساء، ومعنديش مشكلة اشارك في اعمال خليجية، لاني بمثل بلدي، وبلدي أم الفنون وكل اللي عايز يتشهر بيجي عندنا".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.