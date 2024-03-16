كشف ملابسات شكوى مواطن حول وجود حواجز لمنع وقوف السيارات أمام منزله

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشفت تفاصيل تداول شكوى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مدعومة بصور، تضمنت تضرر (أحد الأشخاص- مُقيم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة)، من تثبيت بعض الأشخاص، حواجز حديدية؛ لحجز أماكن لركن سياراتهم بالشارع "محل سكنه"؛ مما يعوق سير المواطنين خاصة كبار السن وعدم توافر أماكن للسيارات لقاطني المنطقة.

واضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة الحواجز والسلاسل الحديدية بالمنطقة محل الشكوى.

واتخذت الإجراءات القانونية.